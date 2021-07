Billie Eilish teilt gegen Hater aus - «Meine Ti***n sind grösser als eure»

Wer in der Öffentlichkeit steht, sieht sich mit Missgunst konfrontiert. Wer so sehr in der Öffentlichkeit steht wie Billie Eilish, wird regelrecht mit Missgunst bombardiert. Manchmal schiesst der Pop-Megastar dann zurück und diesmal mit – eigener Aussage zufolge – richtig dicken Kalibern. Auch Disney trägt dick auf, indem es erstmals Einnahmen eines Films mit Premier Access auf Disney+ veröffentlicht, nämlich die von «Black Widow» – wahrscheinlich, um das Einspielergebnis des Streifens zu frisieren, damit dieser gegenüber den anderen Marvel-Releases nicht zu sehr abfällt. Und: Wir haben mit der Deutschpunk-Band Broilers deren nach Moos riechenden Gin degustiert. All das ist News Juice – ferienbedingt mit einer Anja weniger, dafür einem Schimun mehr. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)