In Zeiten, in denen Online-Dating-Portale florieren, wird das Flirten in der Öffentlichkeit immer schwieriger. Die 20-Minuten-Reporter Jan und Jeannine wollen bei einem Flirt-Battle herausfinden, wer durch das Verteilen von Komplimenten mehr Handynummern kriegt.

(Video: 20min/Janina Schenker)