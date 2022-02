Melanie Müller äschert ihre Ex-Beziehung ein

Nachdem sich Michelle Hunziker kürzlich erstmals zum Ehe-Aus geäussert hat, scheint ihr Ex Tomaso Trussardi einen Maulkorb verpasst bekommen zu haben. Ist etwa die Moderatorin dafür verantwortlich? Fragen wirft auch Melanie Müllers neueste Aktion auf. Im Trennungsstreit mit ihrem Ex Mike Blümel hat sie am Valentinstag ein gemeinsames Bild verbrannt. Immerhin scheint die Welt auf den Malediven gewohnt friedlich und romantisch zu sein: Catwalk-Master Jorge González turtelt und knutscht derweil mit seinem neuen Lover im Ferienparadies.