Grusiges aus dem «Big Brother»-Container: Micaela Schäfer stinkt nach vergammelter Torte!

Heute in den News, die nichts mit WM-Skandalen, aber dafür mit nach Gammeltorte stinkenden Nacktmodels, romantisch getrennten Moderatorinnen und am Zeh kaputten Schlagzeugern zu tun haben: Micaela Schäfer riecht bei «Promi Big Brother» nicht mehr so gut. Das gibt ihr aber immerhin Anlass, sich vor allen Mitbewohnenden des TV-Containers (und vor dir) zu entblössen. Moderatorin Cathy Hummels hingegen hat nach der Trennung von Mats ein fast schon über-romantisches Beziehungs-Video gepostet. Warum, das erfährst du hier. Und Kourtney Kardashians drummender Ehemann Travis Barker hat sich den Zeh gebrochen. Wird er am Ende unserer Show trotzdem noch in die Felle hauen können?