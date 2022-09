Starke Hüften: Michelle Hunziker stellt neuen Gym-Rekord auf

Heute in den News der Unbelesenen, Hüftstarken und Fruchtbaren: Rapper Kanye West aka Ye kann mit Literatur nicht allzu viel anfangen. Anstatt zu lesen, redet der 45-Jährige viel lieber. Nicht allzu viele Worte verliert Michelle Hunziker, wenn sie ins Gym geht. Doch dafür stemmt sie ordentlich Gewichte, und zwar mit ihren Hüften. Die sind mittlerweile so stark, dass die Moderatorin dieser Tage einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt hat. Power in seinen Lenden hat auch Maroon-5-Sänger Adam Levine. Er wird nämlich bald wieder Vater und möchte das Kind nach seiner Affäre benennen.

(Video: P. Stirnemann/J. Willi/K. Fässler)