Am 3. Januar wurde Michael Schumacher 53 Jahre alt. Mit einem entzückenden Schnappschuss aus Kindertagen gratulierte ihm sein Sohn zum Ehrentag. Ebenfalls zurück auf Instagram meldete sich Sarah Knappik - und verrät: Sie und ihre Tochter Marly, die noch kein Jahr alt ist, seien an Corona erkrankt. Am 31. Dezember verstarb «Golden Girls»-Star Betty White. Nun ist die Todesursache bekannt.