Ski-Star Mikaela Shiffrin feierte in Kronplatz den zweiten Sieg in Folge und sprach dann in einem Interview ihre Monatsperiode an. Doch das verstand ORF-Mann Peter Brunner völlig falsch. Aus «Zyklus» wurde «Cycling», also «Velofahren». Auf Social Media liess der Spott nicht lange auf sich warten.