Am Freitag ist es überwiegend sonnig und stellenweise bewölkt. Gegen Abend ziehen aus Nordwesten dann dichte Wolken auf. Die Temperaturen sind heute sehr mild mit 14 bis 18 Grad, begleitet von kräftigem Wind aus Süden und Westen am Nachmittag.

Am Wochenende sinken die Temperaturen auf 9 bis 10 Grad.



(Video: Salvatore Iuliano)