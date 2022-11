Keine Pornos mehr: Milo Moiré will für ihren Freund monogam werden

Heute in den News der wohlriechenden Influencer, sich entblössenden Künstlerinnen und Gerüchte wegkuschelnden Sängerinnen: Kennst du Jeremy Fragrance? Der macht gerade bei der Jubiläumsstaffel von «Promi Big Brother» mit, und wir finden ihn ziemlich entertaining. Hier erfährst du alles über Jeremys unglaublich steile bisherige Karriere. Vor nackte Tatsachen stellt uns hingegen Milo Moiré. Die Schweizerin hat nämlich seit etwa einem Jahr einen neuen Freund und liebt ihn so sehr, dass sie jetzt sogar monogam werden will. Wird sie sich nie mehr öffentlich ausziehen? Jennifer Lopez schliesslich, die gar nicht mehr Lopez heisst, hat mit einem zuckersüssen Schmuse-Video auf Beziehungskrisengerüchte reagiert. Wie herzig der Clip ist, siehst du ebenfalls hier.