Passiert ist es am Montagnachmittag in der Fragestunde des Nationalrats. Verteidigungsministerin Viola Amherd soll die Frage beantworten, was mit ungeimpften Soldaten der Spezialeinheit AAD10 passiert. Wie kürzlich bekannt wurde, sind fünf Soldaten der Einheit entlassen worden, weil sie die Corona-Impfung verweigert haben. Doch die Bundesrätin verweigert die Antwort.

(Video: Thomas Sennhauser)