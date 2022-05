Mischa Mayer redet Klartext über Andrina Santoro

Am Montag wurde David Beckham 47 Jahre alt. Zum Geburtstag ihres Ehemanns postete Victoria Beckham (48) ein herziges Pärlifoto mit Gratulationen und erklärte ihm dabei auch gleich noch ihre Liebe. Ebenfalls auf Wolke Sieben schweben Mia Madisson und Matteo Rocco (30). In einer Instagram-Story hat die 25-Jährige verraten, dass die beiden sich gerade eine Bleibe in der Schweiz gesucht haben. Weniger rosig sind die Nachrichten für die Fans von Mischa Mayer und Andrina Santoro (29). Der 30-Jährige hat nämlich die Hoffnungen auf ein neues Traumpaar zerplatzen lassen. Schlechte News gibts auch für Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (32). Das Blutritual des Paares bringt nämlich so einige Risiken mit sich.