Schlaganfall mit 17: «Heute studiere ich Psychologie»

Lara war noch im Gymi, als ihr jüngerer Bruder sie auf dem Badezimmerboden fand. Die 17-Jährige konnte nicht mehr sprechen und sich kaum noch bewegen. Bald war klar: Lara hatte einen Schlaganfall. Sie war rechtsseitig gelähmt, musste wieder lernen zu gehen und zu sprechen. Nach sechs Wochen Spital und Reha kam Lara in ihre alte Gymiklasse zurück. Sie setzte sich in den Kopf, dass sie das Gymi mit ihrer Klasse abschliesst. Doch der Weg dahin war hart. Sie musste stundenlang lernen, einige Lehrer hatten wenig Verständnis für ihre Situation. Wie das für sie war und was der Schlaganfall mit ihrem Selbstwertgefühl machte, erfährst du im Video.

(Video: A. Zingg / F. Zanini)