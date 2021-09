Kurz vor Ende des Qualifyings beim Grand Prix von Russland will Lewis Hamilton nochmals an die Box, um seine Reifen zu wechseln. Bei der Einfahrt gerät er aber ins Rutschen und crasht in die Wand der Boxengasse. Anschliessend kommt er zwar nochmals zu einer schnellen Runde, dreht sich jedoch und hat so keine Chance mehr auf die Pole-Position. Nur Platz 4 für den amtierenden Weltmeister.