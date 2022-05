Qualifying in Mugello :

Marc Marquez gehört seit Jahren zu den besten Fahrern der Töff-Welt. Doch der mehrfache Weltmeister hat auch immer wieder mit Stürzen zu kämpfen. Beim Qualifying in Mugello erwischt es ihn wieder. Sein Töff geht gar in Flammen auf. Marquez blieb unverletzt und setzte das Qualifying fort. Er startet beim Rennen am Sonntag von Platz 12.