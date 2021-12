Royal Express: Fürstin Charlènes Zwillinge könnten ihren Geburtstag ohne ihre Mama feiern

Jacques und Gabriella feiern am 10. Dezember ihren 7. Geburtstag. Ob sie ihren Ehrentag mit ihrer Mutter, Fürstin Charlène, verbringen wird, ist unklar. Die 43-Jährige befindet sich Gerüchten zufolge noch immer in einer Zürcher Privatklinik. Ebenso auf einen Teil ihrer Familie muss Königin Margrethe von Dänemark verzichten – und zwar an Weihnachten. Prinz Charles hat stattdessen andere königliche Problemchen – nämlich seine Müdigkeit. Bei einer Zeremonie in Barbados nickte der britische Thronfolge ein.

