Wer ab und zu das Radio einschaltet, kommt nicht an ihm vorbei: Der Basler Sänger Zian (28) hat sich mit Hits wie «Show You» und «Grateful» an die Spitze der Schweizer Charts gekämpft. Am meisten kämpft der 28-Jährige allerdings mit sich selbst. Im Interview mit 20 Minuten spricht der Musiker über dunkle Tage, weise Ratschläge und strahlende Hoffnungsschimmer.