Im Wald in Arlesheim im Baselbiet finden das junge Paar Lisa und Michael eine mysteriöse Flaschenpost. In der Flasche sind mehrere Fotos von jungen Frauen. Einen Brief dazu gibt es nicht, einzig das Datum Juni 1944 steht auf einem der Fotos. Das junge Paar will jetzt herausfinden, wer die Frauen auf den Fotos sind. (Video: Alexia Mohanadas/Michael Scherrer)