In der Champions-League-Partie Atlético Madrid gegen Porto jubeln die Portugiesen in der 82. Minute. Mehdi Taremi hat soeben das 1:0 erzielt, doch der Treffer wird vom Videoschiedsrichter überprüft. Und der VAR entscheidet auf kein Tor, da Taremi im Fallen den Ball noch mit der Hand berührt. Das ist aber erst in der Wiederholung zu sehen, von blossem Auge kaum sichtbar.