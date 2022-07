In der siebenten Minute kommt es im Nations-League-Spiel zwischen der Schweiz und Spanien zu einer sehr strittigen Szene. Im Strafraum springt der Ball eindeutig an die Hand des Spaniers Pau Torres, Nati-Star Breel Embolo moniert in der Folge Handspiel – doch die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm. Kurz danach kassiert die Nati das 0:1.