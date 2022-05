Cristiano Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez wird nach Tod ihres Sohnes emotional

Selena Gomez kämpft seit Jahren mit ihrer mentalen Gesundheit. Nun hat die 29-Jährige zum Mental Health Awareness Month eine Kampagne gestartet, um psychische Krankheiten zu entstigmatisieren. Zu kämpfen haben momentan auch Cristiano Ronaldo (37) und Georgina Rodriguez. Die Eltern haben gerade ihren einen Zwillingsbuben bei der Geburt verloren und trauern öffentlich. Zum spanischen Muttertag hat die 28-Jährige nun eine sentimentale Botschaft an alle Mütter geteilt. Herzerwärmend sind auch die Bilder von Rihanna (34), die ihren Verlobten A$AP Rocky (33) bei seinem ersten Konzert nach seiner Festnahme unterstützt und so Trennungsgerüchte vernichtet. Im siebten Himmel sind ausserdem Michael Bublé und seine Ehefrau Luisana Lopilato (34). In einem Interview hat der 46-Jährige nun verraten, dass er jeden Abend den Po seiner Liebsten massieren muss.