Mirco Nontschew: Nach Tod des Comedians ändert RTL seine Primetime

Am Mittwochabend ändert RTL sein Programm, um ein zweistündiges Special zu Mirco Nontschew auszustrahlen. Der Comedian wurde am Freitag in seiner Berliner Wohnung tot aufgefunden. Fans der südkoreanischen Boyband BTS müssen in den nächsten Wochen stark sein, denn die sieben Sänger gehen in Winterpause. Ehrlich und verletzlich zeigte sich hingegen Peer Kusmagk. Der Moderator spricht in einem neuen Interview über seine einstige Alkoholsucht.