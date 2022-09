Am Vorabend des Spiels YB-Anderlecht haben Hooligans eine Bar in Brüssel verwüstet. Die belgische Polizei nahm 23 Schweizer sowie einige Anderlecht-Fans fest. In der Vorwoche wurde in Bern eine Bar verwüstet, als rund 50 maskierte Männer eine Gruppe von Anderlecht-Fans angegriffen hatten.