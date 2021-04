Trimbach SO :

Startuner Ueli Anliker hat auf seinem Anwesen in Trimbach SO ohne Baubewilligung einen Pavillon errichtet. Dagegen haben 15 Anwohner eine Sammeleinsprache unterzeichnet.



Das Gebäude mute wie ein Thai-Tempel an und passe nicht ins Ortsbild, heisst es darin sinngemäss. Auf die Einsprache hat der exzentrische Unternehmer nun seinerseits reagiert: Auf seinem Grundstück hat er nackte Frauenpuppen aufgestellt.

(Video: SUL)