Verdacht auf gefälschten Impfpass: Nathalie Volk wurde am Flughafen festgenommen

In einer aktuellen Folge der Reality-TV-Show «Die Geissens» erleben Carmen und Robert Geiss eine Autopanne und versuchen erfolglos, ihren Bentley vom Fleck zu bewegen. Ein noch grösseres Malheur ereignet sich am Frankfurter Flughafen: Nach ihren Liebesferien in den Malediven wird die Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk wegen Verdachts auf gefälschte Gesundheitsdokumente festgenommen. Gerüchte um Adeles geplatzte Las-Vegas-Show spitzen sich derweil zu: Der Ausfall könnte die Konzert-Location angeblich 150 Millionen Dollar kosten.