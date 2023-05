Nati-Star Timo Meier wird in der NHL hart gecheckt

2:0 führten die New Jersey Devils im entscheidenden NHL-Playoff-Spiel gegen die New York Rangers. Nati-Star Timo Meier trug die Scheibe im dritten Drittel in die gegnerische Zone, als Jacob Trouba herangerauscht kam und den Schweizer auf offenem Eis hart checkte. Der Appenzeller hatte den Kopf nicht oben, sah den Rangers-Verteidiger nicht kommen, der 26-Jährige konnte danach nicht mehr weiterspielen. Die Devils gewannen die Partie und die Serie – Meier und Trouba schüttelten sich nach Spielende die Hand.