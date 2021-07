Algerien nimmt nur Landsleute zurück, die per Linienflug zurückgeschafft werden. Einem speziellen Abschiebeflug per Charter-, oder gar Privatflugzeug werde die Landeerlaubnis verweigert, sagt der Bund. In der Praxis führe das gemäss Bürgerlichen dazu, dass kaum abgewiesene Flüchtlinge nach Algerien zurückgeschafft werden könnten. Die Idee: Die Flüchtlinge sollen statt per Flugzeug nun per Boot zurückgeschafft werden.



(Video: Stefan Lanz)