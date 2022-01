Am Donnerstag ist es bis auf 700 Metern neblig. Bis zum Nachmittag löst sich dieser aber vielerorts auf und es scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen -7 und -2 Grad, am Nachmittag zwischen 2 und 5 Grad.

Gegen Abend ziehen Wolken auf und in der Nacht auf Freitag kann es lokal regnen oder schneien.



(Video: Salvatore Iuliano)