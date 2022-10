Neue Folgen: «X-Factor: Das Unfassbare» kehrt mit Jonathan Frakes zurück

In der heutigen Ausgabe geht es um Spitzenpositionen, neue Paarungen und ein Comeback: Die Hitserie «Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story» musste seinen ersten Platz in den Netflix-Charts einer neuen True-Crime-Serie überlassen, die ebenfalls auf einer wahren Geschichte beruht. Einen Platz in Billie Eilishs Herzen hat es scheinbar Jesse Rutherford geschafft. Erfreut sind die Fans der Musikerin darüber allerdings nicht. Ganz im Gegensatz zu diesem Kult-Comeback vermutlich: Die Fernsehserie «X-Factor: Das Unfassbare» kehrt mit neuen Folgen zurück. Und nein, diese Geschichte ist nicht frei erfunden, sondern tatsächlich wahr.