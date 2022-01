Forschende der Universität Basel und des Paul Scherrer Instituts haben einen neuen Schnelltest entwickelt, der parallel Corona und die Grippe nachweisen könnte und zudem viel zuverlässiger als der bisherige sein soll. Der neuartige Test wird per Blutentnahme des Patienten durchgeführt. Bald solle aber auch eine Speichelprobe ausreichen. Der Test lässt sich vielfach erweitern, beispielsweise könne man zehn verschiedene Krankheiten in Einem testen. Derzeit sei man noch nicht so weit, das Produkt auf den Markt zu bringen, die bisherigen Ergebnisse seien aber sehr vielversprechend.

(Video: Thomas Sennhauser)