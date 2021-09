Ein News-Scout hat in einer Höhle im Kaltbrunnental einen kuriosen Fund gemacht und auf Video festgehalten. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein dünner Wurm aus dem Boden ragt. «Wir gingen in die Höhle, weil es angefangen hat zu regnen», sagt der Mann. Dort habe er dann den Wurm gesehen: «Er war dünn wie ein Faden, höchstens einen Millimeter dick, und hatte eine Art Kopf». Das Tier habe auf Berührungen reagiert und es habe so ausgesehen, als habe er «nach dem Finger geschnappt». So etwas habe er noch nie gesehen.