Jonglier-Künste: NHL-Superstar Roman Josi macht den Lionel Messi auf Eis

Der Berner Roman Josi gehört zu den besten Verteidigern der Welt. In der NHL ist der 32-Jährige Captain der Nashville Predators und gehört seit Jahren zu den torgefährlichsten Defensiv-Spezialisten. Dass der Eishockey-Profi aber auch kicken kann, zeigt er in einem Video auf Instagram. Er jongliert in kompletter Hockey-Ausrüstung einen Fussball ganze zwölf Mal – Fussball-Superstar Lionel Messi hätte es auf den Kufen wohl nicht besser gekonnt.