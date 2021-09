Das ehemalige It-Girl Nicole Richie hat an ihrem 40. Geburtstag Feuer gefangen. Beim Kerzen-Auspusten gerieten ihre Haare in Brand. Mindestens genau so «hot» sind die neuen Nike-Sneaker von Sängerin Billie Eilish. Plus: Harry und Meghan treten am kommenden Wochenende erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf.