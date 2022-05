Nach ihrem TV-Auftritt bei «Shopping Queen in Zürich» hat uns die Schweizer Influencerin Nives Arrigoni besucht, um uns ein paar Fragen rund um die Themen Make-up, Mode und Morgenroutine zu beantworten. Bei der Gelegenheit hat sie sich gleich auch noch vor laufender Kamera geschminkt. Wenn du also mehr über Nives’ Make-up-Geheimnisse erfahren und ihren Sommerlook 2022 wissen willst, guck dir unbedingt unser Schminterview mit der modischen Zürcherin an.

(Video: P. Stirnemann/J. Willi)