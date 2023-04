Terem Moffi begeistert mit Seitfallzieher raus

Am letzten Wochenende traf ManCity-Star Erling Haaland sehenswert per Seitfallzieher gegen Southampton. Nun machte es Nizza-Stürmer Terem Moffi dem Superstar nach. Im Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Basel (2:2) traf er zum 2:1. Gegenüber Canal+ sagte er: «Ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Tor schiesse. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was ich tat. Ich sah den Ball kommen und versuchte es. Tor des Jahres? Vielleicht nicht. Aber vielleicht des Wettbewerbs.»