Am 52. WEF in Davos war nur ein Viertel aller Teilnehmenden Frauen, obwohl diverse Panels zu Gleichberechtigung stattfanden. 20 Minuten wollte gemeinsam mit den Frauen herausfinden, was sich am Weltwirtschaftsforum und grundsätzlich in der Welt verändern muss, um den Gender-Gap zu beseitigen.



(Video: Janina Schenker)