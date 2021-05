Der Bund hat heute die Regeln für das Covid-Zertifikat präzisiert. Wer an ein grosses Konzert oder in die Disco will, soll nach dem Willen des Bundesrates ein Covid-Zertifikat vorweisen müssen. Ein solches bekommt man, wenn man geimpft, getestet oder genesen ist. Wir wollten von der Community wissen, was sie dazu sagt.

(Video: Stefan Lanz)