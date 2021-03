Hunderte von Jugendlichen treffen sich zu einer Party und wüten anschliessend in der St. Galler Innenstadt. Die Ausschreitungen vom letzten Wochenende dürften sich über Ostern wiederholen. In den sozialen Medien wird zumindest dazu aufgerufen. Der oberste Polizeidirektor der Schweiz warnt die Jugendlichen, sie würden sich in ihr eigenes Fleisch schneiden.

(Video: TB)