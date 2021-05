Bettelnde am Bahnhof :

Wie 20 Minuten aus internen Kreisen erfahren hat, lancierten die SBB am Bahnhof Basel ein Pilotprojekt mit dem Ziel, die Bettelnden vom Bahnhofseingang fernzuhalten. Während der gesamten letzten Woche waren an den beiden Haupteingängen jeweils zwei Security Mitarbeiter zusätzlich postiert worden, angeblich um den Kundenfluss zu gewährleisten, damit bettelnde Personen die Pendlerinnen und Pendler nicht stören können. Die SBB dementiert dies nicht, will sich aber auch nicht dazu äussern.

(Video: Luca La Rocca)