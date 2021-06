Sie war am ESC, bei «Sing meinen Song» und «Let’s Dance» - Okay, wer ist Florian Silbereisens neue DSDS-Kollegin Ilse DeLange?

Die Gerüchte sind wahr: Florian Silbereisen übernimmt tatsächlich Dieter Bohlens Job als Jury-Häuptling bei «Deutschland sucht den Superstar». Und er bekommt zwei Profis aus dem Business an seine Seite: Fergie/Beyoncé/John-Legend-Produzent Toby Gad und die niederländische Country-Queen Ilse DeLange. Noch nie von ihr gehört? Wir klären auf! Und debattieren in News Juice ausserdem, ob Sofia Vergara bei «America’s Got Talent» fakt, haben die neusten Zoalina-Acts in petto und verschenken Tickets für die Foo Fighters im Joggeli, weil wir dich so verdammt lieb haben. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)