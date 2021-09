Die Volksrepublik China verschärft ihre Videospiel-Gesetze. Ab sofort dürfen Jugendliche unter 18 Jahren nur noch drei Stunden Online-Games spielen am Wochenende. Halten sich die Jugendlichen nicht ans Verbot, so droht eine Anzeige. So reagiert die Gaming-Community in der Schweiz auf die harte Gangart in China.

(Video: Marc Gerber)