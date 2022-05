Onlyfans-Star Luca Banks hat nach Sex einen Allergieschock

Die Influencerin Gerda Lewis (29) hat eine Strafanzeige am Hals. Der Grund: Sie wollte ihre neuen Balenciaga-Schuhe von den USA nach Deutschland importierten, ohne sie vorher anzumelden - was unter Steuerhinterziehung fällt. Ebenso ungünstig läuft es derzeit bei Onlyfans-Star Lucy Banks. Sie ist allergisch auf Erdnüsse und erlitt beim Sex mit einem Nussliebhaber einen Allergieschock. Auch «Black Alien» alias Anthony Loffredo (33) sorgt vielerorts für Schocks. Der Franzose will sich zu einem Alien umoperieren lassen und greift dafür zu unkonventionellen Mitteln.