Am Samstagmorgen kam es im Kanton Zürich zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer hatte einen Selbstunfall. Ein weiteres Auto, in dem ein ein 38-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau sassen, hielt an, um zu helfen. Ein drittes Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit den zwei Autos und dem Paar.

(Video: 20min/mk)