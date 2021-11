Dank dem Formel-1-Sieg von Lewis Hamilton in Brasilien, bleibt die WM-Entscheidung auch drei Rennen vor dem Saisonende spannend. Das freut nicht nur den Briten, sondern auch ein Hochzeitspaar. So sind in einem Video, das der offizielle Insta-Account der F1 teilte, zwei Menschen vor dem Altar zu sehen, die ihre Hochzeit wegen des Hamilton-Sieges unterbrechen. Wie es sich in der Formel 1 gehört, trinken sie dann auch noch zur Feier des Tages aus einem Champagner-Schuh. Das Video ging in den letzten Tagen viral, hat derzeit fast 500'000 Aufrufe.