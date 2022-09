Mit Drohnen und Telepathie: Paris Hilton sucht verzweifelt ihr Hündli Diamond Baby

Heute in den News der teuren Ohrfeigen, vermissten It-Hündli und zu knalligen Plastikpuppenfilme: Oliver Pocher geht erneut rechtlich gegen Rapper Fat Comedy vor, was den 23-Jährigen nach seiner Ohrfeige gegen den Comedian teuer zu stehen kommen könnte. Hotelerbin Paris Hilton ist derweil schampar verzweifelt: Ihr Chihuahua Diamond Baby ist verschwunden und sie setzt alles daran, ihr Kleines wiederzubekommen. Schauspielerin Margot Robbie schliesslich hat in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon erzählt, wie es ihr beim Dreh des neuen Barbie-Films erging. Spoiler: Sie fand es nicht so prickelnd.

(Video: P. Stirnemann/T. Rajic)