«Periodenschmerzen können laut der College-Universität von London so schmerzhaft sein wie ein Herzinfarkt», sagt die Co-Gründerin von Juna Period. Mit einem Periodenschmerz-Simulator will die 29-Jährige an einem Event für mehr Offenheit in der Gesellschaft sorgen. Wie fühlen sich Periodenschmerzen fürMänner an? Wir machen den Test.

(Video: 20min/Janina Schenker/Taddeo Cerletti)