Rechtschreib-Fail auf Geburitorte: Pietro Lombardi macht uns weis, dass er nicht viel weiss

Heute in den News der Ex-DSDS-Gewinner, die besser singen als schreiben können, Supermodels, die Videos statt Fotos aufnehmen und Puppen, die den Anbeginn der Menschheit symbolisieren: Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa hat von ihrem Liebsten zum Geburi eine mega süsse Torte geschenkt bekommen. Darauf offenbart Pietro nicht nur, dass er Laura ziemlich gerne hat, sondern auch, dass es bei ihm mit der deutschen Rechtschreibung nicht allzu weit her ist. Heidi Klum hingegen hat mit den Kaulitz-Brüdern bei Paris Hilton gefeiert und sich einen kleinen Selfie-Fail erlaubt. Und wenn du ausserdem noch wissen willst, was der Barbie-Film mit Margot Robbie und Ryan Gosling mit der Entstehung der Menschheit zu tun hat, dann solltest du dir jetzt unbedingt die aktuelle Folge von «News Juice» angucken!