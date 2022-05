Ein Platzsturm und schwere Randale haben den Abstieg des französischen Fussball-Rekordmeisters AS St. Etienne in die 2. Liga überschattet. Unmittelbar nach der Niederlage der Gastgeber im Elfmeterschiessen im Relegationsspiel am Sonntag (5:4) gegen AJ Auxerre drängten hunderte Zuschauer auf den Rasen und zündeten Feuerwerkskörper. Zahlreiche Bengalos flogen teils in die Menge, teils auch auf die noch mit Fans gefüllten Zuschauerränge. Video-Aufnahmen von den Szenen nach Spielende zeigten dichte Rauchschwaden über dem Stadion. Die Spieler beider Mannschaften verliessen eilig den Platz, um sich in Sicherheit zu bringen. Über mögliche Verletzte und weitere Folgen wurde zunächst nichts bekannt.