Der mexikanische Lokalpolitiker Carlos Mayorga startete am Dienstag seinen Wahlkampf aus einem Sarg heraus. Er möchte damit auf die vielen Corona-Toten und die Opfer des Drogenkriegs in Mexiko aufmerksam machen. Er will im mexikanischen Unterhaus die von Kriminalität geprägte Ciudad Juárez repräsentieren