Am Montagnachmittag kam es vor dem Parlament in Victoria zu Protesten gegen das neue Corona-Gesetz. Ein Dutzend Demonstranten waren vor Ort, als der junge Mann auf ein weisses Auto stand, welches er vor dem Parlament parkiert hatte. In seiner Hand hielt er eine Armbrust. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm den Mann sofort fest.



(Video: 20min/mk)