Am Sonntag schoss die US-Polizei in der Kleinstadt Brooklyn Center bei Minneapolis einen Afroamerikaner an. Am Montag veröffentlichte die Polizei bei einer Pressekonferenz Bodycam-Aufnahmen. Darauf ist zu hören, wie die Polizistin mehrfach «Taser» ruft, dann aber einen Schuss mit ihrer Dienstwaffe – und nicht mit einem Elektroschocker – abgibt.